A coleção Filipe Augusto é desenvolvida sob uma perspetiva contemporânea de alguns elementos do vestuário tradicional português, com detalhes que incidem sobre o abotoamento com recurso a nós, mais frequentes em peças como o lenço e aventais.

É visível a riqueza nas cores, padrões e texturas que uma vez mais realçam a identidade visual que a marca tem vindo apresentar de referência à cultura portuguesa. Os materiais que compõem a coleção vem do reaproveitamento de lefttovers de coleções passadas e outros de deadstock, primando assim pela sustentabilidade.