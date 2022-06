As três digital influencers - que vão marcar presença no próximo fim de semana do Rock in Rio - revelaram ao SAPO Lifestyle quais os itens essenciais que andam sempre consigo (ou dentro das suas malas) durante os festivais de verão.

Os 5 essenciais de Liliana Filipa - Mala prática

- Brilhos porque é o sítio certo para usar e abusar desta tendência

- Calçado confortável

- Telemóvel

- Copo reutilizável Os 5 essenciais de Mel Jordão - Telemóvel

- Batom

- Casaco à cintura

- Óculos de sol

- Cartão de cidadão Os 5 essenciais de Mariana Machado - Carteira

- Batom

- Bilhete

- Perfume

