Feitos em burel, os ponchos são para ele e para ela, sem géneros nem barreiras, e pretendem homenagear a natureza e a calma dos dias tranquilos.

Esta é a mais recente aposta da Burel Factory, que continua a juntar a tradição de um tecido tipicamente português — cujas primeiras referências remontam ao século XI —, a novas opções de design e formatos contemporâneos, confortáveis e muito úteis.

Os ponchos (165€) reavivam padrões clássicos com cores esbatidas, tons terra e outros mais coloridos para animar os dias mais cinzentos. São 100% lã, feitos em tear e acabados à mão, com recurso a lã proveniente de desperdícios das mantas da marca, realçando a sua política sustentável de desperdício-zero.

Estão disponíveis em várias cores e formatos, e podem ser adquiridos online (em www.burelfactory.com), ou nas lojas Burel Factory, em Lisboa, no Porto ou em Manteigas.

A TECER O FUTURO COM OS FIOS DO PASSADO

Reconstruiu-se uma fábrica de lanifícios do século XIX, do tempo em que a indústria se fazia à mão–a Burel Factory -onde os teares do século XIX se fazem ouvir a produzir produtos em pura lã, mantas e o burel, um tecido tipicamente português cujas referências remontam ao século XI e que foge agora do imaginário histórico para ser aplicado em peças únicas, tingidas de cores pulsantes com um design contemporâneo.

A fábrica, que se encontrava num processo de insolvência, foi adquirida e reconstruída pelos proprietários dos hotéis, com o objetivo de salvar uma tradição enraizada na história da região, um património industrial único e assegurar os postos de trabalho e a transmissão do conhecimento dos ofícios da lã às novas gerações.

A Burel Factory situa-se na Vila de Manteigas, a 12km dos hotéis. Tem uma vertente museológica, sendo um dos melhores exemplos de turismo industrial do país, organiza visitas diárias guiadas em português, francês e inglês e tem ainda uma loja onde pode adquirir o que acabar de ver produzir.