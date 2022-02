A Hunter lança um novo modelo elegante e contemporâneo - Commando Chelsea Boot - que foi retirado dos arquivos da marca e que está agora disponível para homem e mulher.

Feitas em borracha natural 100% vegan, as botas podem ser facilmente confundidas com umas botas chelsea de couro e graças à sua fácil manutenção estão perfeitamente adaptadas à vida da cidade ou do campo.

O seu forro é feito a partir de poliéster 100% reciclado, têm reforço elástico flexível e uma biqueira de borracha em camadas, com o detalhe em forma de bigode, assinatura da marca.

Conheça as Commando Chelsea Boots: