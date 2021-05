Pnina Tornai, designer e estilista israelita, apresenta uma nova coleção exclusivamente para a Kleinfeld Bridal, lar de "Say Yes to the Dress", o reality show da TLC que é transmitido em mais de 145 países no mundo inteiro.

Esta coleção de estreia, intitulada P por Pnina Tornai, inclui todos os elementos de assinatura pela qual a famosa designer é conhecida, mas desta vez, a um preço competitivo e acessível - a partir de apenas 2.200 dólares (cerca de 1.800 euros).

Inspire-se nos vestidos de noiva de Pnina Tornai:

Devido à pandemia causada pela COVID-19 e impedida de viajar de Israel para Nova Iorque, a designer aproveitou esse tempo para refletir e transformar a sua inspiração numa nova coleção de noivas.

Recusando-se a comprometer a qualidade e o acabamento, Pnina trabalhou no sentido de criar uma coleção que ainda tivesse o seu corte, aparência e toque exclusivos, a um preço que mais noivas pudessem incluir no seu orçamento pós-pandemia.

Com as noivas a optarem por casamentos menores e mais íntimos e com orçamentos mais apertados, Pnina queria ter a certeza de que ainda assim poderiam encontrar estilo na sua coleção e que atendesse às suas necessidades.

De acordo com a designer, a coleção P by Pnina Tornai foi pensada para uma noiva jovem e moderna que procura um vestido moderno a um preço amigável.

Fiel à sua estética de design, esta nova coleção foi influenciada pelos vestidos mais populares das suas linhas de alta costura anteriores, incluindo vestido de baile clássico, silhuetas de sereia e linha A, completas com rendas ornamentadas e apliques costurados à mão.

Com mais de 20 anos de experiência, a designer de noivas Pnina Tornai estabeleceu-se como um dos principais nomes da moda para noivas e vestidos de alta costura. Desde 2005 que se tem dedicado a dar a milhares de noivas de Kleinfeld o visual do dia do casamento com que sempre sonharam.

Tornai criou uma base global de fãs e seguidores como uma influenciadora de moda e noivas, e apareceu em todas as 19 temporadas de "Say Yes to the Dress" da TLC e uma variedade de outros programas de televisão nos Estados Unidos e em todo o mundo.