A família de viajantes mais famosa do Instagram, os All Aboard Family, são os rostos da nova campanha Chicco que celebra a Páscoa.

Os irmãos Guilherme, Manuel e Vasco, com os primos Valentina e Estevão fazem as delícias da produção de moda da marca, vestindo peças da nova coleção primavera verão 2022 – Terra Cota e Marina Blu. A nova campanha traz descontos nas lojas físicas e online, e uma oferta imperdível em parceria com os Hotéis Vila Galé.

A Chicco e os All Aboard Family juntaram-se para personificar uma época tão especial do ano, que representa os encontros e as partilhas em família. Nada melhor do que juntar irmãos e primos, de todas as idades, para dar a conhecer a nova coleção.

Os tons terra, na coleção Terra Cota, e as listas e tons azuis, na coleção Marina Blu, marcam presença na produção da família, com materiais presentes nas montras das lojas Chicco, e online, no site e redes sociais. A coleção é pensada na família, com opções dos 0 aos 8 anos, sobretudo para os que adoram estar sempre a condizer, como assumiram os pais Catarina e Filipe.

Para dar a conhecer o seu estilo de vida, e principalmente os truques para viajar com crianças, a Chicco, em colaboração com os All Aboard Family, irá realizar um workshop #Next2You, no próximo dia 29 de março às 21h. As inscrições são limitadas e estão disponíveis nesta página.

Tal como os All Aboard puderam aproveitar em família, enquanto faz as suas compras, se atingir um valor igual ou superior a 75€ também pode ganhar um voucher de uma noite para dois adultos e 1 criança num dos hotéis Vila Galé. Esta é a oportunidade ideal para relaxar e aproveitar com a família.

Toda a roupa, incluindo as peças desta produção, encontram-se com 20% de desconto direto e na compra conjunta de sapatos passa a um desconto de 25%.