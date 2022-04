A primavera está aí e, com ela, o pretexto perfeito para renovarmos energias. Depois de dois anos de restrições à nossa liberdade de movimentos, os centros comerciais MAR Shopping reconhecem a importância de dar um novo boost às nossas vidas, optando por soluções para o guarda-roupa ou para a decoração da casa sustentáveis e acessíveis.

O objetivo é promover um estilo de vida mais consciente e feliz e a primavera é a altura ideal para nos dar um empurrão.

Entre 2 e 30 de abril no MAR Shopping Algarve e entre 9 e 30 de abril no MAR Shopping Matosinhos, os visitantes poderão contar com Refresh Hubs – espaços com muitas dicas para um refresh – e que muitos dos centros comerciais do grupo na Europa e na China acolherão esta primavera no âmbito da iniciativa conjunta “Renew and Improve”.

Os Refresh Hubs, que, no MAR Shopping Algarve ficará localizado piso 0 e, no MAR Shopping Matosinhos, no Atrium (piso 0), irão acolher as últimas tendências de moda e acessórios, demonstrações de produtos, mini-showrooms, eventos com influencers e uma mostra das coleções de primavera de homeware, mobiliário e acessórios de cozinha.

As equipas dos Refresh Hubs estarão à disposição para aconselhar os visitantes a revigorar os seus closets, casas e alimentação, disponibilizando tutoriais e dicas sobre as novas tendências de moda e maquilhagem para a nova estação.

Tendências mais sustentáveis

O MAR Shopping Algarve receberá no sábado, dia 2 de abril, o Mercado de Trocas de Portugal. Entre as 10h00 e as 13h00, será possível trocar peças de roupa, calçado, acessórios e livros. Este mercado promove a reutilização de peças que já existem no nosso planeta, evitando assim que sejam gastos mais recursos naturais para a produção de novas peças.

Já o MAR Shopping Matosinhos receberá aos fins de semana vários workshops. No sábado, dia 9 de abril, Vanessa Alfaro (245 K seguidores) irá transmitir as suas sugestões de alimentação saudável. No dia seguinte, será a vez de a influencer Catarina Barreiros (84,1 K seguidores) orientar um workshop sobre hábitos de consumo mais sustentáveis e com menor desperdício.

No dia 16 de abril, será a vez de a nutricionista Ana Isabel Monteiro, responsável pelo projeto Laranja-Lima Nutrição (102 K seguidores), dar dicas sobre alimentação vegetariana. Por sua vez, o workshop da semana seguinte, dia 23 de abril, ficará sob responsabilidade da personal organizer Márcia Cunha (30,2 K seguidores) e terá como tema a organização do closet.

No domingo, a maquilhadora profissional Marta Flores (76,6 K seguidores) partilhará alguns truques de maquilhagem a ter em conta nesta primavera.

3ª Edição do Influencers’ Market do MAR Shopping Matosinhos

No sábado, 30 de abril, o MAR Shopping Matosinhos organiza o seu terceiro Influencers’ Market, uma iniciativa que tem como objetivo a promoção de um lifestyle fashion, mas mais amigo do ambiente.

Depois de a segunda edição ter sido dedicada aos Saldos, esta visa dar a conhecer as peças de primavera de Carol Curry (130 K seguidores), Vanessa Alfaro, Bárbara Marques (66,4 K seguidores), Beatriz Palma (37,7 K seguidores) e Marta Flores, que as visitantes poderão adquirir, dando-lhes uma segunda vida. À tarde, Carol Curry orientará um workshop sobre tendências de moda desta nova estação.

Ao longo de toda a iniciativa, estarão expostos no Refresh Hub do MAR Shopping Matosinhos looks de primavera com escolhas by Ana Gonçalves da Rocha (27,6 K seguidores).

Entre 9 e 30 de abril, os visitantes do MAR Shopping Matosinhos poderão contribuir para uma recolha solidária de vestuário, calçado e acessórios solidária, cujos produtos serão doados a instituições de solidariedade social da região, selecionadas pelo Banco de Bens Doados, da ENTRAJUDA.