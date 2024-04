Kiko x Bridgerton é um dos novos lançamentos que promete conquistar todos os fãs da série de sucesso criada por Shonda Rhimes e que pretende ser o casamento perfeito entre o mundo do entretenimento e da maquilhagem.

Como forma de assinalar a estreia da terceira temporada na Netflix, a marca italiana criou uma linha de produtos inspirada no universo pré-vitoriano e da família Bridgerton composta por oito produtos criados para o rosto, olhos e lábios.

“Estamos imensamente orgulhosos em criar esta coleção premium, inspirada na série de sucesso Bridgerton. É um sonho para a KIKO Milano, um match perfeito que oferece um novo capítulo desafiante à nossa história. Desde cores deslumbrantes, fórmulas sensoriais e texturas até embalagens cativantes, cada elemento da coleção KIKO x Bridgerton reflete a série de sucesso da Netflix e amplifica a identidade da KIKO Milano em Art, Beauty and Joy”, disse Simone Dominici, CEO Kiko Milano, em comunicado sobre esta novidade que já está disponível em Portugal.

As tonalidades pastel e suaves do guarda-roupa dos protagonistos e elenco saltam diretamente para alguns destes itens de beleza que vão disponíveis por tempo limitado. Lilás, rosa, verde e dourado são algumas das cores disponíveis e que convivem com acabamentos metálicos e texturas luminosas e cintilantes.

"A borboleta característica da série voa pela embalagem exterior, com designs que representam o crescimento, a mudança e o romper com as normas sociais", pode ler-se sobre o packaging desta edição especial.

Kiko x Bridgerton já está disponível online e nas lojas físicas da marca todo o mundo. Clique na galeria e descubra todos os produtos.