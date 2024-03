Entre 6 e 8 de abril, a Expocosmética volta a rumar até ao Porto para mais um evento onde os profissionais da área podem descobrir as principais novidades de coméstica, estética, unhas e cabelos.

"It's Not About Age" foi o tema escolhido para a 27ª edição daquela que é a maior feira ibérica de beleza que pretende exatamente mostrar que a beleza não tem idades. Tendo em conta o mote de 2024, a expocosmética escolheu para protagonistas do cartaz três mulheres de diferentes gerações e em diferentes fases da sua vida: Inês Mocho, Lenize Correia e Cristina Durão.

"Na Expocosmética, além da clara vontade de apresentar as tendências do setor, quisemos também promover uma experiência enriquecedora que transcende as barreiras da idade. A imagem da feira foi o ponto de partida para explicar o mote, mas também para garantir que a nossa comunidade se envolve nesta experiência", refere Amélia Estevão, Diretora de Marketing da Exponor.

Durate os três dias, todos os visitantes vão poder explorar mais de 120 expositores e pelos dois palcos - o “Palco Expocosmética” e o "Palco Barbeiros" - que vai contar com várias surpresas dedicadas ao universo feminino e masculino.

Uma das grandes novidades deste ano é o lançamento da Beauty School. No fundo trata-se de academia de formação direccionada para profissionais e cuja primeira edição vai incidir nas áreas de maquilhagem, estética, cabelo e design/micropigmentação de sobrancelhas.

Estas sessões de formação vão permitir a "qualificação dos visitantes da feira em diferentes áreas da beleza, a transmissão de competências técnicas por partede profissionais de renome e o cultivo da confiança e de uma visão empreendedora, essenciais para que se prospere num setor tão dinâmico", adianta.

Com preços entre os 30 e os 150 euros, os interessados na Beauty School devem fazer a sua inscrição através do site oficial e escolher o horário desejado. Todos os participantes vão receber um Certificado de Participação, Merchandising Beauty School e acesso aos coffee-break.