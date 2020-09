A investigação por "violação e agressão sexual" e "violação e agressão sexual a menores" foi aberta esta segunda-feira e ficará a cargo da Brigada de Proteção de Menores, disse a mesma fonte à AFP.

Os eventos remontam às décadas de 1980 e 1990 e já podem ter prescrito.

A ex-jornalista da BBC Lisa Brinkworth afirma que numa noite em outubro de 1998, Gérald Marie, com quem foi a uma discoteca, "sentou-se sobre ela" e "começou a colocar o seu pénis na parte inferior do seu abdomen".

A jornalista tinha-se infiltrado na indústria da moda como modelo para investigar a questão do "comportamento sexual impróprio de alguns agentes" para um documentário da BBC.

Três outras ex-modelos acusam-no de "violação", como Carre Sutton, que afirma ter sofrido "inúmeras" violações por parte do ex-chefe da Elite em 1986, quando tinha 17 anos.

Estes factos também já podem ter prescrito.

A AFP tentou, sem sucesso, entrar em contacto com o advogado de Marie. Este último disse ao Sunday Times no sábado que "nega categoricamente" as acusações.