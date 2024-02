Este verão, as botas clássicas UGG transformam-se em sandálias

A nova coleção primavera-verão da UGG inspira-se no ADN tradicional da marca para apresentar modelos icónicos, com um carisma magnético e um estilo intemporal. A nova Golden Collection tem o objetivo de lançar experiências transformadoras e possibilidades infinitas, com propostas que exploram o que é viver em modo de aventura.

A Golden Collection apresenta estilos arrojados e alcança novos patamares de versatilidade com propostas para o dia e noite. Com um ajuste trabalhado ao pormenor e uma aposta em cores neutras, a UGG criou opções de sandálias com materiais responsáveis, como solas de EVA de cana-de-açúcar, que incorporam uma sensação de exploração e autoexpressão.

Com os mais altos padrões de conforto e materiais de primeira qualidade, da coleção Goldenstar o destaque vai para as sandálias em camurça aveludada com palmilha muito confortável em espuma ultra macia e com alças ajustáveis para um andar confiante. Num registo ainda mais descontraído, os modelos Goldenstar Clog e Slide são perfeitos para conjugar com jeans em momentos casuais, mantendo o estilo descontraído e cool que caracteriza a UGG.

De linhas minimalistas e com um material ultra-leve, as sandálias UGG GoldenGlow acrescentam uma pincelada de cor à coleção e muita liberdade de movimentos, não só pelo conforto, como pelos materiais à prova-de-água, como a EVA em cana-de-açúcar. Com uma sola robusta em plataforma e uma palmilha aderente, estas sandálias são um boost de energia no dia-a-dia.

UGG GoldenGlow créditos: Divulgação

A coleção primavera-verão 2024 regressa também com as sandálias mais clássicas, construídas em pele ou nobuck suave e incorporando materiais naturais como a juta. As silhuetas são variadas sendo possível optar por saltos em cunha, plataforma, com um amortecimento extra na palmilha, ou simplesmente as sandálias rasas, simples de usar, igualmente muito confortáveis, e sempre femininas.

UGG Abbot créditos: divulgação

Entre os modelos masculinos, a UGG apresenta uma renovada coleção de sandálias que juntam as tendências contemporâneas de calçado casual ao conforto e vibe descontraídos que os fãs da marca adoram. A estes modelos, acrescentam-se várias propostas da Golden Collection que com as suas silhuetas e estilos unissexo podem ser usadas por toda a família, incluindo pelos mais novos.