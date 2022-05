Este novo smartwatch vai impulsionar o estilo de vida ativo dos navegadores

A Garmin, anunciou a série quatix 7 de smartwatches, concebida para a vida no mar e repleta de tecnologia para o exercício físico diário, bem-estar e conforto. Com base na excelência do seu premiado antecessor, a série quatix 7 oferece novas caraterísticas de navegação concebidas para reforçar a integração a bordo, tais como o controlo dos ecrãs, alertas de âncora, cartografia no relógio e muito mais.

A série quatix 7 também apresenta novas opções de ecrã tátil que são complementadas por 5 botões, o que permite uma usabilidade inigualável durante todo o dia. A série, composta por 3 modelos - quatix 7, quatix 7 OLED e quatix 7X Solar - inclui as principais funções de navegação com funcionalidades adicionais e prestações premium disponíveis para as edições de topo de gama. Como novidade, os modelos OLED apresentam vidro de safira e um visor AMOLED sempre ligado com cores mais nítidas, clareza e brilho, e uma duração de bateria de até 16 dias no modo smartwatch.

"A série quatix 7 oferece um nível de versatilidade e utilidade que qualquer navegante pode apreciar, tornando-o útil tanto como companheiro de aventuras durante a navegação em alto mar como como um relógio elegante e com estilo para usar num jantar com os amigos", disse Salvador Alcover, diretor-geral da Garmin Iberia.

"Com várias funções náuticas novas e inovadoras, os clientes podem agora controlar o seu plotter cartográfico a partir de qualquer ponto do barco e até receber notificações de informações meteorológicas e de marés que possam afetar a sua navegação. Além disso, a série quatix 7 inclui funcionalidades inteligentes avançadas e grande autonomia da bateria", conclui.

Ferramentas essenciais para os navegadores

Quer seja à vela ou à pesca, esta série de relógios oferece uma integração perfeita com os plotters cartográficos e outros equipamentos eletrónicos náuticos. Quando emparelhado com equipamento marítimo multifunções Garmin compatível, o quatix 7 permite o controlo total do plotter cartográfico com a nova funcionalidade de controlo remoto, mais o controlo do piloto automático e dos sistemas de entretenimento. Pode também transmitir informações importantes sobre embarcações, tais como profundidade, RPM do motor, vento e dados personalizados, diretamente para o seu pulso, a partir de qualquer lugar a bordo.

créditos: @ Henrik Ljungqvist, Adstream AB, All rights reserved.

Qualquer que seja a atividade na água, irá encontrá-lo no quatix 7, uma vez que incorpora perfis de atividade para pesca, vela, regatas, caiaque, windsurf, kitesurf, surf e muito mais. Além disso, a compatibilidade com mapas topográficos de toda a Europa permite-lhe estar consciente do que o rodeia quer esteja a navegar ou a fazer caminhadas nas montanhas.

Quais as novidades?

Controlo remoto de plotter cartográfico: Acesso rápido a interações comuns tais como zoom de gráficos, ajuste da retroiluminação e atalhos diretamente do pulso.

Alarme de âncora: Receba alertas rápidos no relógio quando a âncora está a arrastar-se.

Alertas de marés: Fique atento à altura da maré com dados e alertas integrados da maré, agora visíveis no ecrã do relógio.

GPS multibanda: Com mais frequências de satélite utilizadas, os modelos OLED e Solar permitem um posicionamento mais preciso.

Mapas topográficos de vários continentes: Fornece mapas topográficos detalhados de qualquer região do mundo, que por sua vez podem ser facilmente descarregados e atualizados através de Wi-Fi integrado.

Longa duração da bateria

Os navegadores podem passar mais tempo a fazer as atividades que gostam e menos tempo a carregar o dispositivo em casa, uma vez que o quatix 7 tem uma duração de bateria de até 16 dias no modo smartwatch para os modelos OLED e até 18 dias para os modelos standard. Para ir ainda mais longe entre carregamentos, uma vez que os modelos Solares aproveitam a energia do sol para prolongar a duração da bateria, garantindo aos utilizadores até 37 dias no modo smartwatch ou até 90 dias no modo de poupança de bateria.

Design sofisticado e fiável

Combinando um estilo moderno e elementos de design robusto, o quatix 7 oferece a versatilidade necessária para passar de um ambiente náutico para uma noite na cidade. Cada relógio apresenta um ecrã a cores legível à luz solar para uma visibilidade clara e um aspeto sofisticado, bem como uma classificação de resistência à água para suportar uma variedade de condições, mesmo debaixo de água. Alguns modelos têm uma luneta de aço inoxidável e incluem uma robusta lente de vidro.

Os novos elementos de design incorporam:

Nova opção de visualização de ecrã: Os modelos OLED dão vida ao relógio com um espetacular ecrã AMOLED que permanece claro e visível à luz do sol.

Ecrã tátil ou botões: Os utilizadores podem optar por utilizar os tradicionais botões Garmin, uma nova interface tátil intuitiva, ou mesmo alternar entre ambas as opções.

Lanterna LED integrada: Para ajudar em condições de pouca luz, o quatix 7X Solar integra uma lanterna LED incluída que lhe dá acesso rápido a luz brilhante e constante.

Funções inteligentes e acompanhamento da atividade física

Desenvolvida para a vida ativa, a série quatix 7 oferece um conjunto completo de funcionalidades essenciais ligadas e dados de monitorização da saúde, incluindo o Pulse Ox4, ritmo cardíaco baseado no pulso, respiração e acompanhamento do stress, além de mais informação sobre o bem-estar e pontuação do sono 5. Pode ainda determinar perfis de atividade pré-carregados (corrida, ciclismo, golfe, caminhadas, remo, esqui, etc.), que registam dados e avisam os utilizadores quando a intensidade do treino é demasiado alta, demasiado baixa ou simplesmente correta.

Os utilizadores podem fazer pagamentos quando param para comer ou fazer compras e apreciar listas de reprodução de música de serviços de streaming, tais como Spotify, Amazon Music e Deezer com auscultadores sem fios para ouvir em mãos livres.

O quatix 7 permite ainda receber notificações inteligentes tais como mensagens de texto, chamadas telefónicas, e-mails e muito mais, diretamente no seu relógio.

Quatix 7, quatix 7 OLED e quatix 7X Solar estão agora disponíveis com preços recomendados de venda ao público desde 699€ até aos 1.199€.