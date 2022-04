Depois do sucesso das Slim Sparkle no ano passado, já há umas Havaianas com glitter a roubar corações nesta temporada. As Sunny Sparkle estão a esgotar a alta velocidade — uma das cores voou em todos os tamanhos — e prometem ser um dos modelos mais populares de 2022.

Estas sandálias, que são a evolução das Sunny II, surgem decoradas com brilho nas tiras e no lado da sola, fazendo qualquer pé cintilar. Podem ser usadas com vestidos em ambiente de praia, mas também com jeans na cidade — não há limites para as Sunny Sparkle.

Esta novidade da Havaianas está disponível em quatro cores, sendo que as versões em rosa velho e em lima já têm tamanhos esgotados na loja online. Estão à venda por 33€.

Quem não quiser seguir a tendência do glitter, pode sempre optar pelas Sunny II, que nesta primavera/verão chegam em novos tons, dos mais básicos aos românticos e modernos. Há 11 cores disponíveis (25€).

Simples, confortável e delicado, este modelo promete segurança e elegância ao caminhar.