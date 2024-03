O Serenity – The Art of Well Being, marca portuguesa de spa de luxo, foi vencedor na categoria “Luxury Wellness Spa in Lisbon” na 16ª edição dos Luxury Lifestyle Awards 2024. Este prémio, que reconhece o serviço de excelência, o conceito inovador e a abordagem autêntica e diferenciadora da marca, aterra diretamente em Lisboa, na mais recente morada do Serenity Spa, o Hyatt Regency Lisboa.

Com vista privilegiada para o Rio Tejo, o Serenity Spa proporciona o ambiente perfeito para uma experiência de completa imersão e profundo estado de relaxamento. As nove salas de tratamento respiram serenidade e o Oásis Termal - onde se encontra a piscina interior repleta de luz natural, o jacuzzi, banho turco, sauna e diferentes áreas de relaxamento - é o local perfeito para desfrutar ao máximo desta verdadeira experiência de tranquilidade e relaxamento.

“Estamos muito orgulhosos por receber uma nova distinção, desta vez para o Serenity Spa localizado no Hyatt Regency Lisboa. Este é um reconhecimento de mérito para toda a equipa que, diariamente, trabalha para surpreender os clientes e elevar a experiência Serenity Spa a um outro nível” refere Maria d’Orey, diretora do Serenity Spa, em comunicado. “Este prémio surge numa altura muito especial para nós visto que acabámos de inaugurar o primeiro Serenity Spa fora de Portugal, mais concretamente no Dubai”, acrescenta.

Lançado em 2016 pela United Investments Portugal (UIP), o Serenity - The Art of Well Being tem vindo a consolidar a sua posição enquanto marca de referência internacional na área do turismo de saúde e bem-estar ao promover uma abordagem holística ao corpo e à mente, experiências personalizadas e memoráveis em ambientes idílicos e programas que promovem o bem-estar no sentido mais amplo.