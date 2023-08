Blush é a mais recente carteira da coleção especial RePurse, uma linha de malas criada com excedentes de marcas de luxo, e por essa razão fabricada em edições limitadas.

Seguindo uma das tendências do momento, o rosa, a mala tem um estilo contemporâneo, o que lhe confere uma elegância intemporal.

Desenhada para resistir à passagem do tempo, Blush, assim como todas as malas da marca tem garantia vitalícia e é uma demonstração do “savoir-faire” português com aproveitamento de peles excedentes de stock de marcas de luxo, com o objetivo que a mala dure várias gerações.

"Com a RePurse Blush, pretendemos criar mais do que um simples acessório de moda, mas sim um símbolo de estilo eterno. A nossa filosofia de design celebra tanto o panorama da moda atual quanto o apelo duradouro das estéticas clássicas. O toque moderno incorporado à bolsa Blush representa o nosso compromisso em manter o clássico ao lado das novas tendências", afirma Eliana Barros, a fundadora da Ownever, em comunicado.

Esta edição limitada da carteira Blush está disponível no site da marca, pelo preço de 480€.