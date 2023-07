É um dos grandes símbolos de Portugal, durante os meses de verão enche os pratos dos portugueses e, este ano, é a grande protagonista do novo lançamento da Longchamp. Sabes de quem estamos a falar? Se respondeu 'sardinha', acertou.

Este pequeno peixe, na versão enlatada, foi escolhido pela marca francesa para adornar a nova Le Pliage Lisboa que, tal como o próprio nome indica, é uma homenagem à capital portuguesa.

A pensar no verão, a marca apostou num modelo de viagem em verde-garrafa que pode levar consigo para onde quiser estas férias mas com um elemento divertido. Assim incluiu a lata de sardinhas com a palavra Lisboa, estampada a branco, por cima deste símbolo da cultura portuguesa.

O modelo Le Pliage Travel Bag Lisboa está disponível na Longchamp da Avenida da Liberdade.

