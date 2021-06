A maioria dos estilos de joias são usados de forma consistente ao longo do ano. No entanto, há um estilo de joalheria que se torna mais popular com a chegada do verão.

Estamos a falar das pulseiras para o pé que, segundo a Lifetime Jewelry (joalharia online) é a joia mais usada durante os meses mais quentes do ano . Estima-se que 70% de todas estas pulseiras são compradas durante o final da primavera e durante os meses de verão.

Sabia que este género de pulseiras são usadas há pelo menos 8.000 anos por raparigas e mulheres?

"À medida que mais mulheres usam calções ou saias curtas, também gostam de usar acessórios a mostrar os tornozelos", disse Karen Louise, fundadora da Lifetime Jewelry.

"As pulseiras para o pé ficam perfeitas em estilos casuais como sandálias e também adicionam um toque de estilo aos saltos e sapatos elegantes", conclui.

De acordo ainda com a joalharia, os estilos mais populares são feitos de metais preciosos.