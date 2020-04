Esta é a coleção cápsula que vai querer ter no seu armário para fazer matchy-matchy entre mãe e filha

Uma das propostas da Cortefiel para assinalar o Dia da Mãe, que este ano se celebra a 3 de maio, é um matchy-matchy entre mães e filhas. Se há quem não ache muita piada a este tipo de coisas, há quem se renda a estas sugestões.

Disponível em duas cores - branco e azul -, três prints diferentes, alusivos ao dia, e nos tamanhos entre o S e o XXL, estas peças têm um PVP de 19.99€, no caso das t-shirt para as mães, e um PVP de 15.99€ para as versões de criança, cujos tamanhos têm um intervalo adequado a meninas entre os 4 e os 12 anos. A coleção é feita em algodão orgânico notando-se uma preocupação em termos de sustentabilidade.

As peças estão disponíveis na loja online da marca, que está também com uma campanha de 30% desconto. Os portes de envio são, de momento, gratuitos.

T-shirt de mulher disponível na loja online com um PVP de 19.99€ e de criança com um PVP de 15.99€ créditos: Divulgação

