As propostas Kocca para a estação outono/inverno de 2021 fluem em quatro grandes tendências concebidas para mulheres jovens e dinâmicas, que procuram qualidade, conforto e estilo.

A inspiração SOFT RETRO chega com as cores quentes do outono e uma variedade de estampados em padrão geométrico inspirado nos anos 70: as cores bordeaux, branco-creme e bege são três dos tons chave, elegantemente equilibradas em cordenados originais.

créditos: Kocca

Por outro lado, a temática GLOBETROTTER, leva-nos numa viagem por cores mais vibrantes desde o laranja e ao ocre, passando também pelos tons mais sóbrios como o azul escuro e o verde, as cores chave da estação.

Como uma explosão de energia, Kocca apresenta a tendência ACTIVE: as texturas são misturadas a preto e branco refinados, com arrojados blocos de cor em vermelho vivo.

créditos: Kocca

As peças sob a inspiração DISCO INFERNO convidam a perder-se pela noite dentro, com os seus fios de lamé prateado e estampados animados, combinados com a extravagante mistura de roxo e dourado.

Tal como cada estação, a Kocca sabe interpretar estilos e tendências contemporâneas e traduzi-los em looks completos, adequados para as diversas silhuetas femininas e estilos.

créditos: Kocca

É dado um protagonismo aos casacos, os ícones da estação, apresentados em diferentes modelos: desde o elegante e eclético sobretudo comprido até ao casaco em faux leather de carneiro e variações metálicas, incluindo modelos oversize com um corte mais andrógino.

As malhas estão presentes em todas as inspirações, misturando paletas e padrões com saias longas e com calças que realçam a cintura e alongam a silhueta feminina. Uma grande variedade de fatos com casacos de peito duplo e calça larga são apresentados em bombazine, em cor sólida e padrão houndstooth.

Na coleção de jeans há um destaque dos modelos mom-fit, palazzo e boca de sino, que refletem as necessidades de um estilo mais jovem e disruptivo.

Poderá encontrar esta coleção de norte a sul do país em lojas selecionadas.