Trazer para a cidade a vida das montanhas portuguesas através de uma linha de vestuário que honrasse as suas tradições. É assim que o Projeto Serra se apresenta a todos aqueles que ainda não conhecem aquela que é a sua missão enquanto marca portuguesa de outwear.

Naquela que é a sua segunda coleção de roupa prentede prestar "uma homenagem às tradições e ofícios de mais de quatro serras nacionais": a Serra de Aire, a Serra do Marão, a Serra de Monchique e a Serra da Gardunha.

Estas deram origem a uma linha de roupa composta por quatro peças - três camisolas e um casaco - com o mesmo nome.

A camisola gardunha foi inspirada na transumância e é confeccionada em malha sherpa reciclada com bolso lateral (129€), a camisola aire é uma fleece em malha azul confeccionada com fragmentos de Mantas de Aire (115€), o casaco monchique, em malha polar reciclada, destaca-se por ter uma gola pregada ao capuz que dá ênfase ao trabalho do marceneiro (115€) e a camisola marão é produzida em malha polar reciclada, com corte oversize e pretende homenagear os tanoeiros da região (105€).

Todas as peças do Projeto Serro têm o selo 'Made in Portugal' e estão disponíveis online.