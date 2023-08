A pensar em todas as amantes de padel, a Dash and Stars desenhou uma coleção de vestuário feminina criada especialmente para as praticantes desta modalidade.

Esta coleção de verão está repleta de peças que vão trazer mais estilo para dentro do campo de padel. Calções, tops e sweatshirts são algumas das opções de vestuário disponíveis onde se destacam três novidades: as saias evasé, os polos sem mangas e os vestidos.

Se no verão não dispensa um toque de cor na sua roupa de treino, temos boas notícias: o verde-água e o lima são os grandes protagonistas desta coleção que convivem, lado a lado, com peças estampadas no mesmo tom. Para quem é fã de tons mais sóbrios, o branco, o azul e o preto também marcam presença nesta linha.

De forma a proporcionar um maior conforto durante a prática desportiva, toda a coleção é fabricada em tecidos técnicos que incorporam a tecnologia 4 way strech. Esta destaca-se por conferir uma maior liberdade de movimentos, oferece uma secagem rápida e ainda proteção UV.

A marca Dash and Stars está disponível em exclusivo na loja Women'secret do centro comercial Vasco da Gama e online.