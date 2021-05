Com o verão a chegar a passos largos, e o medo de sair de casa para trás das costas, a FILA apresenta uma linha de roupas pensada para o outdoor e inspirada pelos espíritos livres e aventureiros.

A nova linha Como recebe o seu nome da inspiração nas caminhadas por encostas e longos passeios à beira do famoso lago italiano, situado no norte do país.

Esta nova linha é projetada para se mover em uníssono com os seus movimentos e é construída a partir de uma seleção de verdadeiras peças de arquivo da marca, combinadas com algumas opções descontraídas e desportivas.

Em toda a coleção é possível encontrar detalhes irreverentes, como painéis de tecido combinados, fechos com cordões multicoloridos e acabamentos em borracha, muito inspirados em elementos característicos de outdoor.

Os destaques da coleção são as sweats e casacos com painéis de tecido combinados com vários bolsos, um colete de lã e várias t-shirts gráficas e calções descontraídos.

Para complementar os looks Como na perfeição, a FILA destaca as novas colorações dos Retronique inspirados nos anos 90, tanto para homem como para senhora, bem como os novos e irreverentes Teclus e Throcket, também para homem e senhora.

Com um design moderno e futurista, estes ténis de inspiração atlética são feitios numa conjugação de nikelon e camurça ou em nylon ripstop e pele sintética, respetivamente.