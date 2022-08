A Yves Saint Laurent lançou uma base que promete tornar-se na nova obsessão de todos os beauty lovers. A All Hours Foundation adapta-se a todos os momentos da vida da mulher moderna permitindo-lhe que esteja sempre com uma pele impecável durante praticamente todo o dia.

Tal como o próprio nome indica, este novo lançamento destaca-se pela sua grande durabilidade - com uma eficácia de até 24h - e pela sua nova fórmula revolucionária - infundida com ácido hialurónico fazendo com a pele fique mais suave e hidratada.

Esta oferece uma coberta média/alta e uma textura leve e ultra-fina, que confere um aspeto de pele nua sem pesar. Para além disso é oil-free e tem um acabamento mate luminoso e natural.

A All Hours Foundation é indicada para todos os tipos de pele e está disponível em 30 tons diferentes.