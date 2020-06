Izaura Demari, originária de Londrina, Paraná (Brasil), mas a viver atualmente em Florianópolis, aos 79 anos de idade, entende exatamente o valor de cada momento vivido e, melhor ainda, como selecionar bem aquilo que preenche cada dia.

Esta senhora simpática, cheia de boa energia transformou-se num ícone que gera mais do que admiração. Foge da cruel sentença que insistimos em dar a quem conseguiu avançar sobre o tempo e mostrar que há sempre algo novo para aprender e viver.

A Dona Izaura Demari resolveu partilhar a sua trajetória não por exibicionismo, mas por sentir que pode oferecer uma nova perspetiva não só para as pessoas da sua faixa etária, mas para o público em geral, que, certamente, pode ver em Dona Izaura um exemplo de que podemos traçar o nosso caminho para além das pressões da juventude eterna profetizadas pelo mundo.

Izaura Demari transmite as suas experiências na sua conta de Instagram @voizaurademari, com mais de 47 mil seguidores, que acompanham a sua jornada de viagens, passeios e, claro, dicas sobre lugares, roupas, chapéus (possui mais de 700 variações do adorno) e tudo o que pode enriquecer o dia a dia dos que seguem a "Vovò mais cool" do país.

Foi no Instagram, com visuais mirabolantes e chapéus robustos, que a sempre bem vestida senhora ganhou reconhecimento, ao trabalhar com mais de 20 marcas, participou em vários programas de televisão, surgiu em mais de 8 revistas nacionais e 2 revistas americanas, e desfilou no SPFW pelo Instituto Free Free.

Estes números colocam-na como uma das poucas (senão a única) influencer digital com a melhor idade no país com atividade constante tantos nas redes sociais, quanto na vida real. Um marco, sem dúvida.

De origem italiana, Izaura Demari é filha de Mário Demari e Cândida Conduta, que eram pioneiros em Londrina, construindo uma família numerosa composta por 9 irmãos. Izaura casou aos 20 anos com Waldemar Gomes e teve 3 filhos. O seu marido, Waldemar, faleceu aos 76 anos, e apesar das saudades, não a impediu de seguir a vida com os filhos, cinco netos e três bisnetos.

Os registos das viagens, passeios e eventos em que participa fá-lo com a ajuda do filho mais novo, Márcio Demari, que gere as redes sociais da "Vovó Izaura", além de dar uma ajuda quando ela quer escolher o melhor look, seja para viagens, ou o cultivo de orquídeas, dois dos seus maiores passatempos, já que não deixa a passagem do tempo travar as suas atividades.

O maior propósito dos seus posts é incentivar outras senhoras e pessoas mais jovens a serem mais "leves" consigo mesmas, ainda mais tendo em conta a dureza que a vida nos apresenta todos os dias.

O otimismo subtil de cada post ou foto de Dona Izaura é uma ajuda para quem quer receber boas dicas sobre locais para a melhor idade, ou para todas as idades. E como diz a Dona Izaura: "Que através das minhas histórias, possa influenciar e inspirar as mulheres a mostrar a sua beleza escondida".

E sigam sempre o seu conselho:

"Não há como cuidar da beleza, se não cuidar da saúde, os conselhos que dou, coma comida de verdade, beba bastante água e chás, durma 8 horas por dia, faça caminhadas longas, tenha contato com a natureza, viva rodeada de pessoas positivas e de bem com a vida, faça viagens, viajar é o melhor anti-stress do mundo, e ainda rejuvenesce, cuide mais de si, assuma a liderança da sua vida, e VIVA O AGORA."