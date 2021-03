Assistida por cerca de 17 milhões de pessoas nos Estados Unidos e 11 milhões no Reino Unido, a entrevista da CBS com a Duquesa de Sussex e o marido desencadeou uma onda de choque que abalou a monarquia britânica.

Mas, além do conteúdo da entrevista, o jornal suíço Tages-Anzeiger observou que uma pergunta inundou o Twitter: "De onde são os óculos de Oprah Winfrey, por favor?". O jornal rapidamente reconheceu que eram da marca suiça Götti.

Com sede em Wädenswil, uma pequena cidade nas margens do Lago de Zurique, esta marca fundada em 1993 por Sven Götti produz armações de alta qualidade em pequenas quantidades, cerca de 10.000 pares por mês.

Fabricadas nas suas oficinas na Suíça e vendidas em óticas independentes, as armações custam em média entre 400 e 500 francos suíços, disse o porta-voz da marca à Agência France-Presse (AFP).

Sven Götti projetou especialmente a armação "OR02" para Oprah Winfrey após conhecer a estrela de TV americana, dona de uma coleção impressionante de óculos, há dois anos através de um dos seus oculistas favoritos em Washington.

"Desenhei dois pares diferentes para ela", disse Götti à AFP. “Mas quando os viu ela gostou tanto que não sabia quais escolher e acabou por ficar com os dois”, lembra.

A estrela americana, que gosta dos óculos "pela leveza" apesar do tamanho, segundo o designer, encomendou mais vinte armações.

"Estou um pouco surpreso com as reações", reconhece. “Ela já usou as nossas peças em outras entrevistas, com Barack Obama, Lady Gaga, Dolly Parton. Mas desde esta entrevista épica, [os pedidos] vêm de todos os lugares”, exclama.