A nova coleção que se pode encontrar na Birkomania é muito versátil e criada para ser usada por toda a família, revelando novos designs, cores e texturas.

A inspiração da coleção Primavera-verão 2021 remete-nos para um estilo boémio e minimalista, a principal tendência da Birkenstock, com o seu inconfundível toque descontraído que cada vez mais integra o nosso dia a dia, quer em ambientes de trabalho como em férias.

Entre as silhuetas das sandálias mais icónicas, como a Gizeh, Arizona e Madrid, surgem várias novidades da marca alemã:

O destaque vai para a nova linha Platform, com modelos com sola em plataforma, para o regresso das sandálias Big Buckle, com uma fivela que agora incorpora o modelo Gizeh e para a inspiração na natureza com os modelos Monstera White Lime e para os tons suaves como a Dove Blue, Coral Peach e Lavender.

Na paleta de cores mais marcante os favoritos são as Arizona em preto e branco e para os modelos na cor Patent Cherry com acabamento brilhante. Continuam grande tendência os modelos em tons metalizados, assim como os padrões animal, sempre em materiais premium, seja a pele, o nobuck ou a Birko-Flor, o material Vegan da Birkenstock.

A coleção de EVA, ultra-leve e lavável, ou seja, perfeita para os dias na praia ou à beira da piscina, surge em cores frescas como o Watermelon, o Bold Jade ou o Purple Fog.

O calçado Birkenstock tornou-se mundialmente famoso pela forma revolucionária e pelo plantar fabricado com cortiça Portuguesa, totalmente moldável e adaptável ao pé, que garante um conforto excecional e, inclusive, correção de algumas patologias.