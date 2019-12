Os modelos Havaianas para 2019/2020 apresentam um estampado com ondas inspirado na tradição brasileira de saltar 7 ondas do mar, pedindo um desejo a cada salto.

Para além disso, os modelos são em tons de branco, a cor tradicionalmente usada no Brasil durante os festejos de ano novo.

As novas Havaianas apresentam também uma sola que imprime na areia as palavras "Sol. Praia. Mar". As três palavras que todos desejamos em meados de dezembro.

créditos: Havaianas