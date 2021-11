A Vans apresenta o seu segundo lançamento da parceria com The Museum of Contemporary Art (MOCA) - com artigos criados pelos artistas californianos Judy Baca, Brenna Youngblood, e Frances Stark.

A linha Vans x MOCA de calçado e vestuário é uma edição limitada que celebra a criatividade, a cultura e a própria Califórnia. Será integrada na coleção Holiday 2021.

Nascida e sediada em Los Angeles, a Dra. Judy Baca (nascida em 1946) é uma muralista cujas obras públicas remetem a temas sobre a vida e as dificuldades das comunidades marginalizadas há mais de 40 anos. A sua obra mais conhecida, A Grande Muralha de Los Angeles (1974-1984), é um mural de meia milha no Vale de San Fernando, concluído em colaboração com mais de 400 jovens locais e suas respetivas famílias, exemplificando o poder da comunidade.

Vans x MOCA Dra. Judy Baca créditos: Vans x MOCA

Baca adapta as Vans Classics com o Vans x MOCA Old Skool, apresentando um desenho inspirado no seu trabalho Hitting the Wall, Women in the Marathon (1984), um mural encomendado para os Jogos de Verão de 1984 em Los Angeles que comemora a primeira vez que as mulheres foram autorizadas a competir numa maratona olímpica. O desenho é também apresentado no Casaco Judy Baca da coleção, enquanto outra peça - O Muro Mundial: Triumph of the Hearts (1990) é integrado na numa camisola em malha algodão.

Proveniente de Riverside, Brenna Youngblood (nascida em 1979) é uma artista californiana que reconsidera a arte da montagem, combinando materiais encontrados e objetos descartados para criar um trabalho que aborda questões dentro da cultura que a rodeia e na sociedade em geral.

Brenna Youngblood créditos: Vans x MOCA

Youngblood reinterpreta as Vans Authentic com a sua assinatura abstrata e colorida, dando às suas gravuras um aspeto 3D que capitaliza o espaço negativo.

Ao longo da sua carreira, Frances Stark (nascido em 1967) explorou o seu fascínio pelas subculturas do sul da Califórnia: skate, punk, rap e a própria cidade de L.A.

Frances Stark créditos: Vans x MOCA

O amor de Stark por Los Angeles é celebrado na sua própria versão do modelo Old Skool, que apresenta um mapa desenhado à mão ilustrando as ruas que a inspiraram durante décadas.

A coleção completa Vans x MOCA também apresenta um casaco de algodão, chapéu de 5 painéis ajustáveis e os modelos de calçado SK8-Hi e Classic Slip-On.