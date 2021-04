Duas mulheres. Duas amigas. Duas apaixonadas pelo mundo da Natureza. De um lado a portuguesa Mariana Santos, herbalista e fundadora da marca de cosméticos naturais produzidos com ervas selvagens Herbes Folles; do outro, a turca Uma, ilustradora e artista de bordados que une o slow stitching à slow fashion, responsável pelo projecto Umamade.

Juntas, fizeram nascer uma coleção de edição limitada de seis tote bags feitos à mão com muito amor e um punhado de plantas espontâneas.

Talentosa no corte e na costura, Uma cresceu a ver a mãe a bordar mas só há quatro anos é que começou a tratar as linhas e as agulhas por tu e a fazer da arte têxtil o seu principal ofício. As suas ilustrações simples e delicadas e os seus bordados coloridos celebram, sobretudo, a beleza natural e o amorpróprio e tocam o universo do upcycling: em vez de comprar materiais novos, Uma recorre a materiais de segunda-mão frequentemente desvalorizados.

A recente amizade entre a artista e a fundadora da Herbes Folles foi uma daquelas relações que surgiu graças ao Instagram. As duas seguiam-se mutuamente e acompanhavam, com interesse, o trabalho uma da outra. Até que um dia a pessoa por detrás da Umamade contactou a pessoa por detrás da Herbes Folles, com o intuito de estreitarem ligações e, quem sabe, de criarem algo em conjunto. Têm valores e propósitos semelhantes, move-as um amor pela poesia, pela Natureza e pela beleza simples, acreditam num mundo mais justo. Como não colaborar?

Uma criou então uma série de tote bags feitos com algodão orgânico certificado e com bordados de várias ervas selvagens, feitos a partir de ilustrações da Herbes Folles das seguintes plantas: beldroegas, urtiga, papoila, hipericão, cenoura selvagem e tanchagem. Ao todo, são seis Crazy Herbs Bags que celebram a potência e a beleza destas plantas, com as quais a herbalista Mariana Santos tem vindo a trabalhar desde que lançou a Herbes Folles, no verão de 2020.

Crazy Herbs Bags créditos: Herbes Folles

As Crazy Herbs Bags (30 euros) que resultam da primeira colaboração entre a Herbes Folles e a Umamade podem ser adquiridas em exclusivo no site oficial da Herbes Folles, em www.herbes-folles.com, a partir do dia 22 de abril, data em que se assinala o Dia Mundial da Terra.

Cada Crazy Herb Bag inclui duas amostras da Herbes Folles: 10 ml do óleo facial de limpeza equilibrante Diáfano e 10 ml da loção bifásica iluminadora Névoa.