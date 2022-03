"Dress To Impress" é uma coleção que oferece, acima de tudo, versatilidade e uma nova perspetiva sobre peças de ocasião. Não renunciando o ADN da marca Pinko, a linha é concebida para realçar a personalidade de todas as mulheres, sem limites.

Um leque de diferentes silhuetas, materiais, cores e detalhes encontram-se nesta coleção multifacetada, perfeita para ocasiões formais, mas também para as festas mais animadas.

Romântica ou ousada, delicada ou sensual, todas as mulheres podem encontrar nesta coleção o visual que melhor se adapta à sua personalidade. Claro que, como o nome sugere, "Dress To Impress" é direcionada às mulheres que querem destacar-se no meio da multidão.

A coleção inclui uma seleção vasta de vestidos, fatos completos, blusas, calças e saias, para conjugar livremente, da forma que mais se gostar.

Vestidos curtos e compridos de seda com silhuetas arrojadas inspiradas nos anos oitenta, com mangas balão em tons vibrantes de amarelo, rosa e verde esmeralda são complementados com folhos de cetim e de chiffon.

Camadas de tule criam volumes que se assemelham a pétalas de flores e os cintos contrastantes marcam a cintura. Por outro lado, as rendas aparecem numa paleta de tons que vai desde o rosa ao preto, e estão presentes em vestidos elegantes com corte assimétrico, fatos completos e num blazer alongado para usar como vestido.

Combinações contrastantes de preto e branco, toques vermelhos ardentes, mas também uma cascata de lantejoulas bordadas e franjas de missangas com efeito metálico completam esta coleção, que inclui ainda vestidos curtos simples e blusas drapeadas para combinar com as calças clássicas.