JCC x UCB é a primeira coleção cápsula concebida por Jean Charles de Castelbajac para a United Colors of Benetton.

Disponível em lojas selecionadas e online a partir de 4 de março, esta coleção cápsula é uma síntese dos valores partilhados por este artista francês e por esta marca internacional.

“… Estamos a viver momentos muito especiais! Vivemos numa época em que se torna necessário redefinir a política humana. Precisamente por isso, nesta minha primeira coleção cápsula para a United Colors of Benetton, quis falar de amor, união, família. Valores que uma marca como a Benetton e o estilo de Jean-Charles de Castelbajac ambos partilham. É a primeira vez que o artista Castelbajac vai ao encontro do designer de moda Jean-Charles numa coleção Benetton. É uma coleção cápsula histórica para mim", afirma o artista Jean Charles de Castelbajac.

"E é uma ode ao amor: uma coleção que é como uma espécie de renascimento, que pretende transmitir esperança. Dei-lhe o nome de In Love We Trust, parafraseando o lema nacional dos Estados Unidos, In God We Trust. Adoro brincar com as palavras e com a moda, porque a moda é a expressão de mil palavras".

"Não é por acaso que usei a utopia americana como metáfora narrativa, de finais dos anos 1960, dos motins de Berkley, do verão do amor. No final da década de 1960 tudo parecia possível. Eu tinha 17 anos na altura e sonhava com a América. Um período durante o qual a minha geração acreditou verdadeiramente. Nem tudo correu como queríamos, mas foi certamente um período em que foram plantadas sementes que floresceram anos depois. Era um terreno muito fértil. Por isso quis redesenhar, com esse espírito metafórico e poético, um símbolo muito forte, um verdadeiro ícone do design, como é o caso da bandeira norte-americana, e colocá-lo na coleção. Chamei-lhe "Estados Unidos do Amor", conclui.

"Os básicos da marca são verdadeiramente básicos. Quis criar uma pequena coleção de peças “marcantes”, para usar no dia a dia. Entre as minhas peças favoritas, destacaria uma camisa com a palavra LOVE, uma peça com um espírito ligeiramente hippie, feita com uma técnica de costura extraordinária. O trench coat, um grande clássico do guarda-roupa, em tons de bege, oversized, mas com pequenos detalhes coloridos, típicos do meu estilo. A sweathirt com padrão camuflado, que fiz usando cores diferentes e ton sur ton. E temos depois as camisas, a ganga estampada, os corta-ventos de lona encerada com pormenores coloridos, e um delicioso "poncho duplo" para as crianças caminharem juntas quando chove".

"Na prática, revisitei e revolucionei todos os códigos da imaginação clássica, desde o vestuário elegante, a camuflagem e a bandeira americana. É uma linda coleção com preços democráticos, uma qualidade enorme e um design que fala de amor e união.

Uma coleção cápsula dedicada às famílias de hoje. A todos, sem distinção".

"A família que preconizo é totalmente moderna, absolutamente contemporânea. Feito para almas que optam por estar juntas, que querem criar um clã. E o vínculo que os une pode ser também a forma como se vestem. Família é para mim, nos dias que correm, participar de uma visão coletiva. Um grupo espiritual, emotivo".