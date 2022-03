Esta nova concept store online apresenta um conceito inovador, que promete conciliar o melhor da moda latino-americana com a sustentabilidade social e ambiental, assim como apresentar novas culturas e talentos aos consumidores.

Entre blusas, vestidos e acessórios, o catálogo da loja online é, atualmente, composto por mais de 300 peças exclusivas, de 11 designers - dos quais fazem parte nomes como Michú, Palma Canária, A Lot Studio e Laura Aparicio. Todos os designers são cuidadosamente escolhidos com base no impacto social em comunidades locais da América Latina.

créditos: Guajiba

“A Guajiba é a língua perdida de uma tribo indígena do Norte da Colômbia. Na Guajiba, temos uma extrema preocupação em fortalecer os laços entre a moda e a sustentabilidade social e ambiental. Desde a escolha dos designers, à criação e confeção de cada peça, é uma temática sempre muito presente em todo o processo”, explica Saira Samur, CEO da Guajiba.

“Todas as peças são produzidas de forma artesanal, sem recurso a processos industriais e utilizando matérias primas que, na sua maioria, são de origem natural”, conclui.

Todas as coleções já se encontram disponíveis, em exclusivo, no website oficial da marca.

Com o objetivo de aumentar a proximidade com os consumidores, está ainda prevista a realização quatro concept stores físicas temporárias ao longo do território nacional, nomeadamente no Porto, Lisboa, Comporta e Algarve.

A primeira está já confirmada e vai decorrer nos próximos dias 4 e 5 de março, no Vila Foz Hotel & Spa, no Porto. Entre cores, padrões, música e aromas - sem esquecer a apresentação e contacto com todos os designers e respetivas coleções - o evento promete catapultar toda a sua essência através de uma viagem sensorial à América Latina.