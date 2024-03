A Lion of Porches tem acompanhado de perto este tema, já que, segundo um comunicado, considera a Inteligência Artificial (IA) uma excelente ferramenta para complementar a criatividade humana. Foi nesse sentido que surgiu o convite a José Sobral, vencedor da 1ª edição da AI Fashion Week, nos Estados Unidos, e fundador da marca Paatiff.

O desfile apresentado na ModaLisboa iniciou com um vídeo conceptual que demonstra que, durante o processo criativo, surgem erros ou "outliers" que podem ser contornados através da IA, evitando assim o desperdício têxtil e contribuindo para a sustentabilidade porque o lixo é todo virtual. Esses mesmos erros inspiraram peças únicas para o desfile, introduzindo variações inesperadas que enriquecem a coleção com uma nova dimensão de inovação e experimentação.

Os convidados foram transportados numa viagem pelo tempo e pelo espaço, onde o cenário dos caminhos de ferro serviu como uma metáfora para a apresentação desta linha inspirada no workwear, já que o seu uniforme de trabalho exigia funcionalidade, resistência e durabilidade. Este ambiente foi também o ponto de partida para uma das maiores surpresas da noite: uma homenagem a Junya Watanabe, um dos principais mentores do redesign da roupa de trabalho e que apresentou a sua primeira coleção masculina através da marca Comme des Garçons, em 2001 (ano de criação da Lion of Porches). Durante o desfile, José Sobral (Pattiff) quis surpreender ao imprimir em algumas peças a sua resposta aos poemas de amor que Watanabe fez no desfile de Spring/Summer.

“A Inteligência Artificial foi o ponto de partida para unir o universo das duas marcas, Lion of Porches e Paatiff, mas foi também fundamental todo o processo humano, detalhado e exaustivo, para transformar as imagens em peças realistas” afirma José Sobral, designer da Paatiff.

O resultado é uma coleção cápsula com um estilo jovem, minimalista e descontraído, numa abordagem ready-to-wear. Uma linha 100% made in Portugal com uma seleção de materiais onde o denim é um elemento-chave no universo do workwear pela sua durabilidade, conforto e resistência.

Ricardo Jordão Fernandes, administrador do Grupo Cães de Pedra, considera que “com esta coleção a Lion of Porches, implementada no mercado há mais de 20 anos, pretende chegar a um novo tipo de público, mais contemporâneo, urbano e experimentalista”.

A coleção cápsula transita agora do virtual para o real e estará à venda online no site marca, já a partir desta quarta-feira, dia 13 de março, e depois a 20 de março, nas lojas da Lion of Porches do Centro Comercial Colombo, Amoreiras, NorteShopping, Braga Souto e Madrid Lagasca.