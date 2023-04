A Netflix e a Lacoste uniram-se criativamente para o lançamento de uma coleção que comemora alguns dos universos das séries mais populares da plataforma de streaming e pode ser usada em qualquer lugar.

Stranger Things, Bridgerton, Lupin, La Casa de Papel, The Witcher, Sex Education, Shadow & Bone e Elite são as oito séries televisivas cujos códigos e diferentes personagens fictícias foram trabalhados pela famosa marca do crocodilo e deram origem a diferentes peças.

"Estamos encantados com esta colaboração que resultou num encontro único entre os nossos dois mundos e duas referências globais de criatividade e inovação, ambas com um poder incomparável para reunir comunidades de todos os quadrantes da vida. A coleção nascida da nossa colaboração é a personificação deste poderoso encontro, dos nossos códigos, influências e respectivos know-how", diz Catherine Spindler, vice-presidente executiva da marca francesa, em comunicado.

Polos, sweatshirts ou fatos de treino e bonés são algumas das peças sem género que compõem esta linha de roupa e acessórios onde moda e desporto se cruzam de uma forma única.

Por exemplo, no caso de Stranger Things, o famoso logotipo da marca transforma-se no Demogorgon sendo que em Bridgerton o crocodilo usa uma peruca gigante em homenagem à Rainha Charlotte.

A coleção Lacoste x Netflix, que vai estar em exibição nas lojas de todo o mundo, já está disponível em boutiques selecionadas, online e boutique Netflix.