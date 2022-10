A nova coleção de Dino Alves é inspirada na cultura pop portuguesa. As vivências do designer no campo, onde a vida popular está mais presente, são retratadas agora de uma forma mais contemporânea. Usos e costumes, folclore, hábitos, crenças, linguagens, técnicas artesanais, objetos e produtos do quotidiano de uma determinada época em que cresceu e se formou como artista, são a fonte de inspiração, aqui transformados numa narrativa mais vanguardista.

"Pequenos elementos utilitários e que se habituou a ver no dia a dia, como por exemplo alfinetes de dama, aqui usados como elementos decorativos, criando aparências visuais de bordados. Silhuetas reconhecidas de universos religiosos, hábitos rurais, usos e costumes domésticos, celebrações católicas e pagãs, etc., são trazidas para a vida contemporânea, reproduzidas em materiais sofisticados: tule, algodão orgânico, linho, popelines de algodão, organza, sarjão de algodão, viscose, rede poliester, vichy de algodão e tecidos tecnológicos chegam em preto, branco, coral, beje, amarelo, verde bandeira, verde acinzentado, azul, lilás, rosa, prateado e dourado", explica a ModaLisboa.

Nos detalhes, encontramos saias midi com franzido faustoso e saiotes criam uma silhueta anos 50 que remete para trajes do folclore regional.

"Blusas de laçada e outras peças associadas a uma vida discreta e recatada, mas com tecidos mais espampanantes e atrevidos. Cinturas bem marcadas e ancas salientadas. Uso de elementos decorativos retirados de trajes regionais e aplicados de uma forma contemporânea. Aplicação de fitas e outros elementos a criar pormenores florais em peças mais futuristas e minimais", acrescenta.

Veja as fotos do desfile

Apresentações das coleções decorreu até domingo

No sábado, os nomes aguardados foram Filipe Augusto, Luís Buchinho, Buzina, Kolovrat, Carlos Gil, Ricardo Andrez, Luís Carvalho e Call Me Gorgeous by Luís Borges.

Para domingo realizam-se os desfiles de João Magalhães, de Nuno Gama, Duarte, Ivan Hunga Garcia, Valentim Quaresma, Salsa Jeans X Luís Carvalho, Nuno Baltazar, Dino Alves e Gonçalo Peixoto. Nesta edição as apresentações acontecem todas exclusivamente em modo presencial, mas serão transmitidas em ‘streaming’.

Embora os desfiles sejam acessíveis apenas por convite, há uma programação paralela acessível ao público em geral, que inclui, além das “Fast Talks”, exposições, performances e uma ‘pop-up store’ (loja temporária, em português) de ‘designers’ nacionais. As exposições, performances e a ‘pop-up store’ podem ser visitadas entre sexta-feira e domingo.

Mais informações sobre a 59.ª edição da ModaLisboa estão disponíveis em www.modalisboa.pt. A ModaLisboa é organizada pela Associação ModaLisboa em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa.