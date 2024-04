O conceito de capsule wardrobe continua a ganhar adeptos, consistindo numa coleção minimalista de roupas que podem ser conjugadas de diferentes formas entre si, apostando nos básicos e garantindo uma variedade desde o mais casual às cerimónias.

Segundo um estudo recente da Wallapop, em parceria com a MuP Research, a primavera (51%) e o verão (47,7%) são as alturas preferidas dos portugueses para fazerem limpezas e arrumações domésticas profundas. E, quando questionados sobre os artigos mais frequentemente descartados após estas limpezas domésticas, peças de vestuário foram os produtos mais mencionados.

Três regras chave para otimizar o seu armário

Se quer criar um capsule wardrobe de sucesso esta primavera, siga estas três regras chave partilhadas pela Wallapop:

Opte por tons básicos e fáceis de conjugar; Escolha artigos intemporais que proporcionem um estilo mais duradouro; Dê prioridade à qualidade das peças.

Como ficar com um capsule wardrobe luxuoso, segundo a Wallapop

Cores, cores e cores

O primeiro passo para construir um roupeiro minimalista e simplificado é escolher uma paleta de cores para aquilo que será a base de todas as futuras escolhas. Para este tipo de roupeiro, recomenda-se essencialmente tons mais neutros, por existir uma maior facilidade em conjugar peças, no entanto, é possível manter a irreverência dos looks ao juntar uma ou duas cores mais vivas aos básicos branco, preto e bege, garantindo um pop of color imperdível.

Aposte em básicos intemporais, funcionais e versáteis

Ao planear o seu armário, deve também concentrar-se no carácter mais permanente, prático e versátil de cada peça. Este vestuário resistirá ao teste do tempo e às modas flutuantes, ao mesmo tempo que se deve adaptar ao seu estilo de vida de forma confortável.

A ideia passa por garantir uma base que obedeça à paleta de cores definida anteriormente, com peças de designs mais simples e não cansativos. Por exemplo, uma camisa branca, um blazer preto sóbrio ou uma calças de ganga de corte clássico, são peças que dificilmente saem de moda e proporcionam a versatilidade necessária para serem conjugados com peças mais irreverentes.

Invista na qualidade e praticidade

Ao escolher peças mais intemporais, garantindo a facilidade de as conjugar e utilizar em diversas ocasiões, considere investir em peças com maior qualidade e que perdurem em boas condições. Para tal, tenha em conta o tipo de tecido e a estrutura da peça, bem como a facilidade de manutenção e limpeza das peças, que será importante para simplificar o processo de cuidados a ter.

Traga irreverência aos looks com os acessórios

Um capsule wardrobe também permite uma abordagem equilibrada entre peças básicas e itens mais ousados. Ao manter as peças básicas, como t-shirts e calças em tons neutros, cria-se uma base versátil que facilita a combinação de acessórios e peças complementares mais excêntricas em termos de cores e design, como casacos, malas, cintos e óculos de sol.

Optar por acessórios vibrantes ou com padrões arrojados adiciona personalidade aos conjuntos mais simples, transformando instantaneamente um look básico em algo mais interessante e único. Esta abordagem permite expressar a sua criatividade e estilo pessoal, ao mesmo tempo que mantém a praticidade e funcionalidade do seu guarda-roupa essencial.

Porque não vender o que já não usa?

O momento de limpeza profunda é uma oportunidade-chave para perceber as roupas que já não utiliza e poder vendê-las em plataformas como a Wallapop ou a Vintage para ganhar não só espaço, mas também dinheiro.