Diana Chaves prendeu a atenção dos espetadores na passada semana ao conduzir o programa 'Casa Feliz' com um conjunto em tons de cor-de-rosa que combinou na perfeição a elegância e conforto.

Fã de calções, a apresentadora arrasou com um conjunto de duas peças (casaco e calções) da marca portuguesa Coudie.

Trata-se de uma marca desenha e produzida localmente em Portugal, que parece ter apaixonado a comunicadora da SIC.

E as notícias não podiam ser melhores para todos os que ficaram rendidos às peças usadas por Diana Chaves, os calções e o casaco ainda estão disponíveis no site da marca e em promoção. No total, as suas peças podem ser compradas pelo valor de 99 euros.

