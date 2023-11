O Dia Nacional do Pijama é uma iniciativa da Instituição Mundos de Vida, que começou em 2012 com o intuito de promover o acolhimento familiar e reduzir o número de crianças institucionalizadas.

Neste dia é comum, por todo o país, as crianças até aos 10 anos irem de pijama para as suas respetivas escolas (creche, jardim de infância e escola de 1.º ciclo) e passarem o dia em atividades educativas. A iniciativa coincide com o dia da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ambos celebrados a dia 20 de novembro.

Com um grande cariz solidário, este é um dia em que as crianças pequenas lembram a todos que "uma criança tem direito a crescer numa família".

Tire o pijama e a solidariedade do armário, e vista toda a família a rigor com as sugestões da fotogaleria abaixo.