Cruella, uma das mais icónicas vilãs da Disney, é a inspiração para a nova coleção da Havaianas. Três novos chinelos Havaianas exclusivos que mostram a dualidade e o amor da Cruella pela moda.

A colaboração é um convite para que todos se expressem livremente e entrem no seu lado mais rebelde. A edição limitada já se encontra disponível nas lojas físicas e online.

Não havia regras ao criar esta linha de vanguarda da moda. O estilo Top apresenta o esboço da personagem na sola com tiras combinadas em preto e branco, o modelo Slim é decorado com rosas vermelhas, pretas e brancas e tem as tiras pretas, enquanto que o estilo Flatform dá uma altura extra e conta com um irreverente esboço na palmilha, salto plano em preto e branco e tiras finas com tachas em preto.

Esta coleção especial traz também uma Minibag exclusiva e uma t-shirt cropped, para que possa criar um look completo. Cruella chega aos cinemas e ao Acesso Premium do Disney+ a 28 de maio.