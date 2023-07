Se está de passagem pelo Algarve, gosta de moda e não tem planos para os próximos dias, o Fashion Festival pode ser um bom programa para animar as suas noites de verão.

Pelo segundo ano consecutivo, o Designer Outlet Algarve volta a receber mais uma edição deste evento que, ao longo de quatro dias, junta moda, música ao vivo e descontos exclusivos que podem ir até aos 80% em marcas como Boss, Guess, Calvin Klein ou Puma.

Realizado em parceria com a revista Vogue Portugal, no dia 29 de julho este vai contar com a presença da atriz Oceana Basílio, embaixadora do Fashion Festival, e do designer português Gonçalo Peixoto.

Entre algumas das iniciativas preparadas especialmente para esta edição destaca-se um showroom onde os visitantes vão poder ver de perto algumas das criações exclusivas de Gonçalo Peixoto, tirar uma fotografia em frente às icónicas letras da Vogue ou relembrar algumas das capas mais icónicas da famosa publicação de moda que vão estar em exposição neste espaço.

“Estamos muito entusiasmados em receber a II Edição do Fashion Festival no Designer Outlet Algarve em parceria com a Vogue Portugal. Será uma oportunidade incrível para os amantes da moda encontrarem as suas marcas favoritas, com descontos irresistíveis, além de poderem ter contacto com figuras de renome nacional”, refere, Miguel Paraíso Guerreiro, Diretor-Geral deste centro comercial, em comunicado.

O Fashion Festival realiza-se entre 27 e 30 de julho no Designer Outlet Algarve e as lojas vão estar abertas até às 23h00.