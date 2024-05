Depois do Japão, chegou a vez da Decenio voar até Paris com as suas criações. Isto graças à parceria estabelecida com o Comité Olímpico Português e que permitiu à marca desenhar os trajes oficiais que a equipa portuguesa vai usar nos próximos Jogos Olímpicos.

Para esta que é a sua segunda parceria, a marca fez questão de incorporar um pouco da tradição e cultura portuguesa nos uniformes que serão usados pelos atletas olímpicos e, para isso, contou com o apoio e colaboração da Cooperativa Aliança Artesanal de Vila Verde.

"Para esta coleção, a Decenio criou o conceito que fez chegar uma mensagem de amor para o Mundo, numa altura de tantas guerras e conflitos. Para isso, inspirada nos motivos típicos do artesanato português, concebeu o padrão presente em algumas das peças que se tornou na imagem de marca destes trajes da Equipa Portugal", pode ler-se no comunicado enviado.

No desfile de apresentação, que decorreu na passada terça-feira no Aeroporto de Lisboa, foram apresentados os trajes que os atletas olímpicos irão vestir tanto nas cerimónias de abertura e encerramento da competição, como em ocasiões informais.

O branco e o azul escuro foram as cores escolhidas para esta coleção onde estilo urbano e desportivo convive com peças clássicas e elegantes. Sweatshirts, saias de pregas, fatos-de-banho, blazer assertoados e polos são algumas das 25 peças que compõem esta linha de vestuário que pode ser complementada com diferentes acessórios.

É de destacar que toda a linha conta com diferentes debruados e pormenores em vermelho e verde, que nos remetem para as cores da bandeira portuguesa. Para além disso também vai encontrar um polo com um padrão inspirado no artesanato português. Nsta peça, que será usada pelos porta-estandartes e foi bordada à mão pela Cooperativa Aliança Artesanal de Vila Verde, podem ler-se "mensagens de amor, solidariedade, força e superação" escritas por anónimos e figuras públicas, como é o caso do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e do Presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino.

Descubra toda a coleção, aqui.