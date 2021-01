O Tik Tok é a rede social do momento e se no início conseguiu cativar tudo e todos com os challenges de dança, os divertidos lip-dubs (dobragens) e os guias de compras, destacou também várias peças que se tornaram virais em muitos dos seus utilizadores.

Uma das peças que se destacou e tem tido um impacto enorme no público feminino, são as leggings de desporto da Seasum. Estas podiam até então não ser conhecidas, mas desde que se tornaram virais nesta rede social, explodiram no mercado e são um dos itens mais vendidos no momento.

Feitas através de um material com textura muito parecido aos materiais de compressão, estas leggings adaptam-se a todas as curvas femininas e nos sítios certos, principalmente no rabo.

As leggings estão disponíveis para compra no site da Amazon pelo valor de 24.99 dólares, ou seja 20€, e encontram-se disponíveis em 27 cores diferentes.