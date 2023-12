The Journey of Power é o nome da nova coleção da Zilian que, com as suas diferentes propostas de calçado para este outono/inverno, pretende desafiar todas as suas clientes a saírem da sua zona de conforto e a celebrarem a sua individualidade sem medo.

"Acreditamos que os sapatos têm o poder de transformar o nosso estado de espírito, a forma como nos sentimos, como vemos o mundo e como o podemos mudar! A nossa missão é inspirar esta forma de estar. Sob o mote Your voice is your power desafiamos todas as mulheres a ampliarem a sua perspectiva, a pensarem de forma criativa, a irem além do que vêem e a fazerem esta viagem interior de volta a si mesmas, ao que acreditam! Uma viagem ao poder da individualidade", diz Madalena Beirão, fundadora da marca portuguesa, em comunicado.

Nesta coleção não podiam faltar as famosas botas texanas que têm feito furor esta estação assim como diferentes estilos de botins, podendo escolher entre os chelsea, modelos de inspiração militar com atacadores ou as biker.

Se prefere algo mais composto e elegante para os seus looks do dia a dia, esta inclui vários sapatos com salto, sabrinas e ainda aquele que é considerado o calçado do momento: as mary jane, que estão disponíveis numa versão com salto compensado.

Em termos de tonalidades, o preto é a cor dominante desta coleção sendo possível encontrar propostas em taupe, camel, verde escuro e metalizado. O material privilegiado é a pele que convive ao lado de opções em verniz e camurça.

Com preços entre os 99,90 e os 169,o0 euros, é de destacar que todos os modelos são feitos em Portugal e podem ser complementados com diferentes acessórios, como malas, cintos, luvas ou cachecóis.

A coleção The Journey of Power da Zilian está à venda nas duas lojas físicas da marca em Lisboa, na Avenida António Augusto de Aguiar 29D e na Rua Garrett, 112 a 118, e online.