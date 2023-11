Aos 63 anos, António Moreira decidiu reformar-se, antecipadamente, para promover o país no mundo digital. Foi durante as suas viagens que percebeu a riqueza e importância de Portugal nas suas mais diversas tradições e ofícios. “Verifiquei que Portugal era sobretudo conhecido no estrangeiro pelo clima, praias e gastronomia e menos conhecido pelas suas marcas e pelos seus produtos”, conta ao SAPO Lifestyle.

Para contrariar esta tendência fundou, durante a pandemia, a Love It Portugal, um projeto cuja missão passa pela “divulgação em Portugal e no Estrangeiro de artigos 100% portugueses, fabricados exclusivamente com matérias-primas nacionais”, afirma.

Nesta loja online é possível encontrar uma variedade de produtos distribuídos por cinco categorias: filigrana, malas de senhora e homem, acessórios, flores de cerâmica e artesanato. Produzidos em território nacional, estes pretendem ser o exemplo do que melhor se produz no país. “A escolha dos nossos parceiros e fornecedores teve em conta a qualidade da matéria-prima produzida no país, os acabamentos, o compromisso com o projeto e naturalmente também o prazo de entrega e a competitividade comercial”, garante. “O nosso objetivo é que os nossos clientes fiquem satisfeitos com os produtos que compram e, para isso, os nossos artigos têm que ser distintivos e charmosos com um look moderno e contemporâneo.”, acrescenta.

Para além da preocupação em torno da qualidade, o fundador afirma que a produção sustentável e amiga do ambiente é, de igual modo, um propósito da Love It Portugal. “O ambiente é uma das nossas preocupações desde o primeiro momento. Desde logo quisemos oferecer artigos e produtos eco-friendly e que preservem a produção nacional”, onde se inluem a cortiça, o junco e o burel, matérias-primas que possibilitam à marca “ser uma parte ativa na preservação do nosso planeta.”

Malas, porta-moedas, estojos, andorinhas e sardinhas de cerâmica, joalharia em filigrana e galos de barcelos são algumas das opções que poderá encontrar online. Para o futuro, António Moreira revela algumas novidades, nomeadamente o lançamentos de novas categorias e artigos como bonecas, vinhos e outros bens alimentares.

Descubra alguns dos produtos da Love It Portugal na fotogaleria abaixo e clique aqui para saber mais.