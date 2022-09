Um cabelo mais saudável, mais hidratado e com mais brilho. É isto que promete a NutriEssence, a nova marca de cuidados capilares vegan que chegou este mês, em exclusivo, às lojas Wells.

Para além de não conterem parabenos e serem dermatologicamente testadas, as quatro gamas disponíveis têm em comum o facto de conterem, na sua formulação, até 95% de ingredientes de origem natural aliados a colagénio e um boost de vitaminas.

“NutriEssence é uma marca exclusiva, desenvolvida com ingredientes inovadores, como é o caso do colagénio, de forma a responder às novas tendências de mercado, garantindo sempre um produto de qualidade a um preço acessível a todos. São 9 referências que vêm robustecer a categoria de cuidados de capilares, a qual ganha agora uma nova expressão na Wells", refere Eduarda Taveira, responsável pelas Marcas Próprias e Exclusivas da Wells, em comunicado.

Esta é uma linha que dá resposta a diferentes necessidades capilares, como é o caso de pessoas com caspa (Active Revitalization), com probemas de queda de cabelo (Strength Stimulant), com o couro cabeludo sensível (Sensitive Routine) ou em busca de mais hidratação e reparação (Hydration Boost).

Os preços dos produtos fixam-se entre os 4,99€ e os 14,99€ e podem ser adquiridos nas lojas Wells ou online.