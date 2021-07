Chama-se Heavy Duty Beauty e é a mais recente marca de cosméticos desportivos a chegar ao mercado português. De acordo com Renata da Luz Fernandes, a ideia nasceu de uma necessidade muito concreta: criar uma linha de produtos que, para além de cuidarem da pele, pudessem ser usados antes, durante e após a prática desportiva.

“O pilar saudável que nós temos é a alimentação e o exercício físico, e esquecemo-nos da pele, que é o maior órgão do corpo humano. E quando vamos fazer exercício negligenciamos muito a pele e eu estava a sentir esse efeito: sentia a pele mais seca, mais envelhecida e isso começou a gerar muita frustração em mim. E assim surgiu a HDB”, conta em entrevista ao SAPO Lifestyle a empresária brasileira que deixou o universo corporativo para abraçar uma nova aventura.

A marca, que chegou ao mercado há menos de um mês, é composta por quatro produtos de cosmética que devem ser usados em momentos específicos: para antes do treino temos o Ready, Set, Glow!, um spray à base de água micelar e ácido hialurónico que, para além de refrescar a pele e acalmar a vermelhidão, vai ajudar no anti-envelhecimento, e o Burn Baby Burn!, um workout enhancer que, ao ser usado com a cinta de sudação incluída, vai ajudar a queimar gordura localizada.

Em relação à sua eficácia e que tipos de resultados é possível obter, a empresária de 34 anos diz aquilo que todos já sabemos mas que nunca é demais repetir: não existem milagres. “Obviamente que os nossos produtos não são milagrosos. Mas uma pessoa que começa uma dieta, um plano de exercícios e usa os nossos cremes vai ter uma motivação muito maior. Os nossos produtos são mesmo um estímulo extra ao treino, pois ajudam a ter melhores resultados e a sentirmo-nos mais bonitas.”

Uma vez que no pós-treino o nosso corpo está sedento de hidratação, o Lift me Up! e o Baby Got Back! foram desenvolvidos para dar esse estímulo adicional ao rosto e ao corpo, devolvendo hidratação, conferindo um efeito reafirmante e uma rápida absorção. O elemento central desta gama é o óleo de andiroba que, por conter ómegas 6 e 9, é considerado o ingrediente secreto da marca criada a pensar em desportistas.

“Todos os nossos produtos têm óleo de andiroba que é famoso na Amazónia e tem propriedades anti-inflamatórias, antissépticas e hidratantes. Está presente em todos os nossos produtos porque para quem faz desporto e para a recuperação da pele e do músculo é muito bom”, esclarece. Em relação à produção da HDB, apesar de a matéria-prima ser europeia tudo o resto é fabricado em Portugal, como é o caso dos rótulos ou do design dos produtos.

Mais do que privilegiar uma alimentação natural e saudável, Renata acredita que essa exigência também se deve refletir nos produtos que escolhemos para cuidar de nós. Não é à toa que o lema da marca é “Skin First, Sports Second”. Assim, criou uma gama vegan-friendly, cruelty-free, sem parabenos, sem gluten e com ingredientes 98% naturais.

“Para ser 100% é preciso uma tecnicalidade por causa dos aromas”, refere sobre a responsabilidade ambiental que é um dos pilares da marca que ambiciona ser 100% sustentável. “A nossa embalagem ainda não é green mas vai ser no futuro. Era importante que a embalagem também fosse de fácil uso e as embalagens de green plastic que vimos não foram ajustadas às nossas necessidades.”

Outra das questões que não está esquecida é a integração de proteção solar em todos os seus produtos e que não deve ser descurada, especialmente durante a prática desportiva ao ar livre. “É uma coisa que queremos desenvolver no futuro, mas a proteção solar natural é muito difícil. Já existem produtos de proteção solar natural no mercado mas não têm rápida absorção.”

Apesar do curto tempo de vida desta start-up, qual a maior ambição da HDB? “Nos próximos 10 anos gostava de estar no TOP 10 de marcas relacionadas com wellness na Europa e teria muito orgulho em dizer que era uma empresa que começou em Portugal.”

Para saber mais sobre a marca, clique aqui.