A L’Oréal Paris apostou em dois novos lançamentos: no segmento de skincare, o sérum de olhos Revitalift Filler 2,5% e no segmento de cabelo, a gama Elvive Hidra Hialurónico para cabelos desidratados. Mas o que têm em comum estas duas novidades? Ambas contêm na sua composição ácido hialurónico, considerado o ícone da hidratação.

Apesar de ser um componente que é produzido pelas nossas células, a presença de ácido hialurónico na nossa pele começa a diminuir com o passar do tempo. "A partir dos 30 anos o corpo começa a deixar de ter capacidade de produzir ácido hialurónico. Quando somos jovens, a pele facilmente volta ao seu estado natural, é super elástica e flexível. Quando temos a pele mais envelhecida, esta deixa de ter essa plasticidade e começa a existir também uma certa perca de volume. No rosto isso sente-se muito", diz Ana Sofia Amaral, diretora científica na L'Oréal Portugal, ao SAPO Lifestyle no evento de apresentação deste dois novos lançamentos da marca.

Mas de que forma é que podemos ajudar a pele a recuperar a elasticidade, a repor hidratação e a reduzir o aparecimento de linhas de expressão? Uma rotina de skincare com ácido hialurónico na sua composição "é uma boa solução para quem começa já a ter os primeiros sinais de envelhecimento, mas que pode ser usada durante toda a vida", realça a cientista sobre este componente que se destaca pela sua capacidade de atrair a água, sendo um excelente hidratante e ingrediente anti-idade.

Testado clinicamente e aprovado pelo Comité Internacional de Dermatologistas de L’Oréal Paris, este novo lançamento para o contorno dos olhos destaca-se por ter uma fórmula que combina a mais alta concentração - 2,5% - de ácido hialurónico puro e de cafeína pura (1,25% de micro ácido hialurónico, 0,25% de macro ácido hialurónico e 1% de cafeína).

PVRP do Sérum Revitalift Filler 2,5% (25,99 euros) créditos: L'Oréal

Mas qual a sua origem? "É obtido por biofermentação através das bactérias lácteas, que "têm a capacidade de fazer uma fermentação, utilizando o glúten, as proteínas e o acúçar do trigo. Elas conseguem processá-lo pela fermentação e, depois de várias etapas, vão dar o ácido hialurónico que utilizamos como matéria-prima nos nossos produtos", explicou Ana Sofia Amaral durante o evento, referindo ainda que a biotecnologia utilizada para a obtenção deste ingrediente é mais sustentável, uma vez que "utiliza pouca energia, pouca água e tem poucos tecidos".

Sobre a formulação deste tipo de produtos cosméticos, a diretora científica da marca explica que após se identificar um ingrediente chave – que neste caso foi o ácido hialurónico - seguem-se diversos processos. "Testamos o ingrediente em várias fases, depois temos de desenvolver o ingrediente dentro de uma fórmula, a compatibilidade que ele tem, seguindo-se a parte agradável e da escolha da textura", explica.

Indicado para todos os tipos de pele e de rápida absorção, este produto pode ser aplicado duas vezes ao dia - de manhã e à noite - de forma a ajudar no combate da sensação de olhos inchados. O aplicador roll-on, com três esferas de aço inoxidável, proporcionam um efeito de frescura instantâneo.

Consciente de que a hidratação e inovação também se deve estender a outras parte do corpo, a L'Oréal apostou ainda no lançamento da Elvive Hidra Hialurónico, uma gama pioneira no mercado pensada especialmente para combater a desidratação capilar.

PVPR da gama Hidra Hialurónico: champô 250ml (4,39 euros), amaciador 200ml (4,39 euros), máscara 300ml (7,69 euros) e sérum de preenchimento 150ml (8,79 euros) créditos: L'Oréal

De forma a dar mais vida ao cabelo de milhares de mulheres, a marca desenvolveu diferentes fórmulas leves enriquecidas com ácido hialurónico, o ingrediente estrela desta nova rotina capilar composta por champô, condicionador, máscara e sérum - vai preencher os fios de cabelo, conferindo-lhe mais vitalidade ao mesmo tempo que vai auxiliar a reter a tão desejada sensação de hidratação por 72 horas.

"É uma inovação total de trazer este ingrediente para uma oferta de cabelo e para a nossa marca que mais se alavança na ciência", refere Anfonso Cruzeiro, Go-to-Market Director da L’Oréal, durante a apresentação deste novo lançamento da Elvive, frisando que, ainda que indicada para todos os tipos de cabelo, esta "não é gama de reparação."

Mais uma vez é vísivel a preocupação da marca com o meio ambiente, tendo em conta que esta é uma linha feita em material 100% reciclável e produzida em fábricas neutras em carbono.

Os dois produtos já estão disponíveis em hipermercados e supermercados.