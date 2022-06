A Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI teve um dia em cheio. Acompanhada de Bruna e Bernardo, um dos últimos casais sensação saídos de um reality show, Cristina Ferreira partilhou com os jornalistas a escolha do seu look.

“São umas botas Alexander McQueen, que eu já tinha, com um vestido da Iro, que é aquele lado mais rokeiro que eu tentei trazer para o Rock in Rio. Quando vamos a um festival gostamos de ousar mais um bocadinho”, explicou, apesar de ter acabado de chegar de férias: “Foi aterrar, ir a casa num instante trocar de roupa e vir”. O look ficou composto com uma mala a tiracolo da Prada.

Durante a semana, a apresentadora não ficou isenta de críticas, ao se fazer acompanhar de vários seguranças, tendo reagido com humor à situação. Em declarações aos jornalistas, Cristina Ferreira confessou que “preferia andar no meio de toda a gente, mas é quase impossível. Mas gosto do ambiente”.

“Estive no Rock in Rio no Brasil, e aí foi muito mais simples porque ninguém me conhecia. Foi muito tranquilo andar lá e perceber a dimensão do evento”, concluiu.

Questionada sobre este tipo de eventos, a apresentadora confessou entre sorrisos que “eu era mais festival da aldeia”.

O SAPO Lifestyle assistiu ao efeito que Cristina Ferreira causa. Ao ser solicitada para umas fotos, a Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI não deixou de aceder aos pedidos de pessoas que se encontravam a aguardar a sua vez na roda gigante.