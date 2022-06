Cristina Ferreira foi alvo de vários comentários por ter andado com seguranças no Rock in Rio Lisboa, no domingo, 20 de junho, e reagiu com humor ao falatório.

Na sua página de Instagram, a apresentadora partilhou um meme onde aparece junto dos seguranças no festival e com stormtroopers do universo 'Star Wars'.

"Que a força esteja convosco", escreveu, na brincadeira, na legenda da montagem fotográfica.

