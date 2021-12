#ofereçapresentescomvalor. Este é o mote das sugestões de Natal da Vintage for a Cause, que disponibiliza este ano um conjunto de sugestões de D.I.Y. desde 3.99€, incentivando a criar os seus próprios presentes de Natal, com a ajuda de workshops online facilitados pela estilista Katty Xiomara.

Estas sugestões D.I.Y. online estão disponíveis no site da marca, havendo no entanto uma versão física do mesmo produto em formato Kits D.I.Y. que contém moldes reutilizáveis, um guia passo a passo e amostras de tecidos, presentes que vão desde os 9.99€ até aos 19.99€.

E o melhor? A venda destes Kits reverte na totalidade para a promoção do Programa From Granny To Trendy, agora disponível numa versão digital em 350 lares de idosos em parceria com a start-up de tecnologia acessível Sioslife.

Entre na galeria para conhecer os Kits D.I.Y e os pijamas da Vintage for a Cause:

Mas por que é Natal, não poderiam faltar pijamas. Na Vintage for a Cause este presente tem um valor adicional, pois são 100% upcycled. Para esta quadra, a marca repôs a sua linha de pijamas com diferentes tecidos, desde viscose a flanela, em diferentes tons numa nova edição de pijamas, mantendo ainda uma alternativa funcional para quem estiver a amamentar.

No site da marca podem ainda ser adquiridas peças exclusivas com descontos até 50% na coleção Sample Sale, onde estão as últimas unidades e amostras de designs da marca.